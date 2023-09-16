West Ham United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United sahasında Manchester City'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, West Ham United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, West Ham United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEST HAM UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

West Ham United - Manchester City maçı 16 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.