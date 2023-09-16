Haberler Futbol Haberleri West Ham United 1-3 Manchester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)

West Ham United 1-3 Manchester City (MAÇ SONUCU-ÖZET) İngiltere Premier Lig'de 5. hafta müsabakasında West Ham United, evinde Manchester City'yi ağırladı. City geri düştüğü mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.09.2023- 19:59









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Premier Lig'de 5. hafta maçında West Ham United, sahasında Manchester City'yi konuk etti. City deplasmanda geri düşmesine rağmen mücadeleyi 3-1 kazandı.



West Ham United'ın golünü 36. dakikada James Ward-Prowse kaydetti.



Manchester City'nin golleri ise 46. dakikada Jeremy Doku, 76. dakikada Bernardo Silva ve 86. dakikada Erling Haaland'dan geldi.



City bu galibiyetle birlikte lige 5'te 5 ile başladı. West Ham United ise bu sezon ligde ilk kez kaybetti ve 10 puanda kaldı.



