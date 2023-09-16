Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Nassr, deplasmanda Al Raed'i 3-1 mağlup etti. Takımının 2. golünü atan Anderson Talisca müthiş bir vuruşla ağları sarstı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Raed ile Al-Nassr kozlarını paylaştı. Mücadelede 3-1 ile kazanan takım Al-Nassr oldu.



Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Sadio Mane, 49. dakikada Anderson Talisca ve 78. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti.



Al Raed'in golü ise 89. dakikada Mohamed Fouzair'dan geldi.

Öte yandan Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca mücadelede enfes bir gole imza attı.

İşte o gol: