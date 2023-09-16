Haberler Futbol Haberleri Inter 5-1 Milan (MAÇ SONUCU-ÖZET) Hakan Çalhanoğlu'lu Inter Milan'ı ezdi geçti!

Inter 5-1 Milan (MAÇ SONUCU-ÖZET) Hakan Çalhanoğlu'lu Inter Milan'ı ezdi geçti! İtalya Serie A'nın 4. haftasında Inter ile Milan karşı karşıya geldi. Dev maçta gülen taraf 5-1'lik skorla Inter oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.09.2023- 21:31









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Serie A'nın 4. haftasında Inter ile Milan kozlarını paylaştı. Dev derbide gülen taraf 5-1'lik skorla Inter oldu.



Inter'e galibiyeti getiren golleri 5 ve 69. dakikalarda Mkhitaryan, 38. dakikada Marcus Thuram, 79. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 90+3. dakikada Frattesi kaydetti.



Milan'ın tek golü ise 58. dakikada Rafael Leao'dan geldi.