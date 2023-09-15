PSG 2-3 Nice (MAÇ SONUCU-ÖZET) Farioli PSG'yi devirdi!

Fransa Ligi'nin 5. haftasında Nice, deplasmanda PSG'yi 3-2 mağlup etti. Böylelikle Alanyaspor ve Karagümrük'ün eski hocası Francesco Farioli'nin takımı Nice, flaş bir zafere imza atmış oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.09.2023- 00:26