EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İrlanda sahasında Hollanda'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İrlanda - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İrlanda - Hollanda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İrlanda ile Hollanda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İrlanda - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İRLANDA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İrlanda - Hollanda maçı 10 Eylül Pazar günü saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.