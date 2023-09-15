Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Bayern Münih evinde Bayer Leverkusen'i konuk etti.

İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 2-2 berabere kalarak sahadan birer puanla ayrıldı.

Bayern Münih'in golleri 7. dakikada Harry Kane ve 86. dakikada Leon Goretzka'dan gelirken, Bayer Leverkusen'in gollerini 24. dakikada Alejandro Grimaldo ve 90+4. dakikada Exequiel Palacios (p) kaydetti.

Ligdeki ilk 3 maçını kazanan iki takım da bu sezon ilk kez puan kaybı yaşadı. Puanını 10'a yükselten Bayer Leverkusen averaj farkıyla liderliğini sürdürürken, aynı puana sahip Bayern Münih ise 2. sırada yer aldı.