Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Khaleej sahasında Al Fateh'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Al Khaleej - Al Fateh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Khaleej - Al Fateh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Khaleej ile Al Fateh 6. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Khaleej - Al Fateh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL KHALEEJ - AL FATEH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Khaleej - Al Fateh 15 Eylül Cuma günü saat 21:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor. Müsabakayı fotomac.com.tr canlı anlatımdan taki edebilirsiniz. Canlı anlatım için tıklayın...