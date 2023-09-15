Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Hilal sahasında Al Riyadh'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Al Hilal - Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Hilal - Al Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Hilal ile Al Riyadh 6. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Hilal - Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL HILAL - AL RIYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Hilal - Al Riyadh 15 Eylül Cuma günü saat 21:00'de oynanacak. Karşılaşmayı TV 8,5'tan canlı izleyebilirsiniz.

AL HILAL - AL RIYADH MAÇI ŞİFRESİZ İZLE