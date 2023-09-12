Norveç 2-1 Gürcistan | MAÇ SONUCU - ÖZET
Norveç, EURO 2024 elemeri A grubu maçında Gürcistan'ı 2-1 devirdi. Ev sahibi takımın gollerini 25. dakikada Erling Haaland ve 33. dakikada Martin Odegaard kaydetti.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 12.09.2023- 23:45
Norveç'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Erling Haaland ve 33. dakikada Martin Odegaard kaydetti. Gürcistan'ın tek golünü 90+2'de Budu Zivzivadze kaydetti
Norveç bu galibiyetle beraber puanını 7'ye yükseltirken, Gürcistan 4 puanda kaldı.
Norveç bir sonraki maçında deplasmanda Güney Kıbrıs ile karşılaşırken Gürcistan haftayı bay geçecek.