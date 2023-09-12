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Norveç 2-1 Gürcistan | MAÇ SONUCU - ÖZET Norveç, EURO 2024 elemeri A grubu maçında Gürcistan'ı 2-1 devirdi. Ev sahibi takımın gollerini 25. dakikada Erling Haaland ve 33. dakikada Martin Odegaard kaydetti. Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.09.2023- 23:45









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EURO 2024 elemeri A grubu maçında Norveç evinde ağırladığı Gürcistan'ı 2-1 mağlup etti.



Norveç'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Erling Haaland ve 33. dakikada Martin Odegaard kaydetti. Gürcistan'ın tek golünü 90+2'de Budu Zivzivadze kaydetti



Norveç bu galibiyetle beraber puanını 7'ye yükseltirken, Gürcistan 4 puanda kaldı.



Norveç bir sonraki maçında deplasmanda Güney Kıbrıs ile karşılaşırken Gürcistan haftayı bay geçecek.