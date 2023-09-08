Ukrayna - İngiltere maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan, C Grubu'ndaki Ukrayna - İngiltere karşılaşmasıyla devam edecek. Zorlu mücadele Tarczynski Stadyumu'nda oynanacak. Peki Ukrayna - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan, C Grubu'ndaki Ukrayna - İngiltere karşılaşmasıyla devam edecek. Zorlu mücadele Tarczynski Stadyumu'nda oynanacak. Peki Ukrayna - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UKRAYNA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında yapılacak olan Ukrayna - İngiltere maçı, 9 Eylül 2023 Cumartesi günü, TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'tan naklen canlı olarak yayınlanacak.

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