EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Malta sahasında Makedonya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Malta - Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Malta ile Makedonya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Malta - Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALTA - MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Malta - Makedonya maçı 12 Eylül Salı günü saat 21:45'te oynanacak ve maçın yayıncısı bulunmuyor.