İspanya - Güney Kıbrıs maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Elemeleri

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İspanya sahasında Güney Kıbrıs'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İspanya - Güney Kıbrıs maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya - Güney Kıbrıs maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İspanya - Güney Kıbrıs kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya - Güney Kıbrıs maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSPANYA - GÜNEY KIBRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya - Güney Kıbrıs maçı 12 Eylül Salı günü saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.