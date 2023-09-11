JAPONYA - TÜRKİYE MAÇI ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takımımız, Japonya ile karşı karşıya geliyor. Belçika'daki Cegeka Arena'da yapılacak mücadeleyi Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı'nın aday kadroda yer almadığı bilinirken futbolsever arama motorlarında maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Japonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Mİlli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Japonya ile karşı karşıya geliyor. Hollandalı hakem Allard Lindhout'un düdük çalacağı mücadele, Belçika'nın Gent kentindeki Cegeka Arena'da yapılacak. Stefan Kuntz yönetimindeki kırmızı-beyazlılardan Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu, Japonya karşısında forma giymeyecek. Peki, Japonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JAPONYA - TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Japonya - Türkiye hazırlık maçı 12 Eylül Salı günü saat 15.20'de TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanacak.

AKTÜRKOĞLU VE BARDAKÇI KADRO DIŞI

Kerem Aktürkoğlu ile Abdülkerim Bardakcı, aday kadrodan çıkarıldıkları için antrenmanda yer almadı. Bardakcı'ya hamile eşinin yanında olması için izin verildiği öğrebilirken Bardakcı'nın ise Ermenistan karşılaşmasında boyun ve göğüs travması geçirmesi sebebiyle kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.

MİLLİLERDEN 100 YILDA 618 MÜSABAKA

Hazırlık maçında yarın Belçika'da Japonya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 618. müsabakaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 338'i resmi, 279'u özel toplam 617 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 239 galibiyet, 146 beraberlik ve 232 yenilgi yaşadı. Milli takım, 263'ü deplasmanda, 271'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 840 gol attı, kalesinde 881 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 616 karşılaşmanın 534'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

YUNANİSTAN'A KARŞI HÜKMEN GALİBİYET

Milliler, 617 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

KUNTZ İLE 20. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 20. maçını Japonya karşısında oynayacak.

Milli takım, Kuntz yönetiminde çıktığı 19 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 44 kez havalandırıp, kalesinde 22 gol gördü.