Ermenistan - Hırvatistan maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

Ermenistan - Hırvatistan maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan, D Grubu'ndaki Ermenistan - Hırvatistan karşılaşmasıyla devam edecek. Zorlu mücadele Vazgen Sargsyan Republican Stadyumu'nda oynanacak. Peki Ermenistan - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.09.2023- 09:30 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023- 09:30