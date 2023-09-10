Amed Sportif - Düzcespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 2. Lig

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. hafta maçında Amed Sportif sahasında Düzcespor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Amed Sportif - Düzcespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Amed Sportif - Düzcespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. hafta maçında Amed Sportif ile Düzcespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Amed Sportif - Düzcespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AMED SPORTİF - DÜZCESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Amed Sportif - Düzcespor maçı 10 Eylül Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.