Ermenistan 0-1 Hırvatistan | MAÇ SONUCU - ÖZET
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu'nda Ermenistan ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Hırvatistan rakibini Kramaric'in golüyle 1-0 mağlup etti.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 11.09.2023- 20:59 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023- 21:01
Hırvatistan'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada Andrej Kramaric kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Hırvatistan puanını 10'a yükselterek Türkiye ile puanını maç eksiğiyle eşitledi. Ermenistan ile 7 puanda kaldı.
Grubun diğer karşılaşmasında Galler, 21:45'te Letonya deplasmanında sahaya çıkacak.