Haberler Futbol Haberleri Ermenistan 0-1 Hırvatistan | MAÇ SONUCU - ÖZET

Ermenistan 0-1 Hırvatistan | MAÇ SONUCU - ÖZET EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu'nda Ermenistan ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Hırvatistan rakibini Kramaric'in golüyle 1-0 mağlup etti. Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.09.2023- 20:59 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023- 21:01









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A Milli Takımımızın yer aldığı EURO 2024 Elemeleri D Grubu karşılaşmasında Ermenistan ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Vazgen Sargsyan Marzadasht Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hırvatistan 1-0'lık skorla kazandı.



Hırvatistan'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada Andrej Kramaric kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Hırvatistan puanını 10'a yükselterek Türkiye ile puanını maç eksiğiyle eşitledi. Ermenistan ile 7 puanda kaldı.



Grubun diğer karşılaşmasında Galler, 21:45'te Letonya deplasmanında sahaya çıkacak.