EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan, H Grubu'ndaki Danimarka - San Marino karşılaşmasıyla devam edecek. Zorlu mücadele Parken Stadyumu'nda oynanacak. Peki Danimarka - San Marino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
DANİMARKA - SAN MARİNO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında yapılacak olan Danimarka - San Marino maçı, 7 Eylül 2023 Perşembe günü, TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmamaktadır.