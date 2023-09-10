EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Faroe Adaları sahasında Moldova'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Faroe Adaları - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Faroe Adaları - Moldova maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Faroe Adaları ile Moldova kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Faroe Adaları - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FAROE ADALARI - MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Faroe Adaları - Moldova maçı 10 Eylül Pazar günü saat 19:00'da oyanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.