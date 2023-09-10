EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Arnavutluk sahasında Polonya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Arnavutluk - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Arnavutluk - Polonya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Arnavutluk - Polonya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arnavutluk ile Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARNAVUTLUK - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arnavutluk - Polonya maçı 10 Eylül Pazar günü saat 21:45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.