Almanya Hansi Flick ile yollarını ayırdı!

Oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Almanya'da Teknik Direktör Hansi Flick dönemi bitti. Almanya Futbol Federasyonu'nu resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımda, Flick ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Almaya son olarak Japonya ile oynadığı hazırlık maçını 4-1'lik skorla kaybetmişti. Almanya ile 25 karşılaşmaya çıkan 58 yaşındaki çalıştırıcı, 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Flick yönetimindeki Almanya, Katar'da düzenlenen FIBA Dünya Kupası'nda Japonya, İspanya ve Kosta Rika ile yer aldığı E grubunu 3. tamamlayarak, turnuvaya grup aşamasında veda etmişti.