Eljif Elmas: Tüm Avrupa'dan özür diliyorum!

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Eljif Elmas, Kuzey Makedonya - İtalya maçından sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcu maç sonu açıklamasına özür dileyerek başladı ve "İtalya'yı böyle bir sahada ağırladığımız için tüm İtalya'dan ve Avrupa'dan özür dilerim. Bizim için mükemmel bir sonuç aldık fakat zemin futbol oynamaya hiç uygun değildi" dedi.

Başarılı oyuncu eski hocası Spalletti'ye karşı oynamanın heyecanını da yaşadığını belirterek, "Kendisiyle 2 yıl birlikte çalıştık. Napoli'de neler başardığını herkes biliyor. Bu sahada oynamak onlar için de zordu" diyerek açıklamalarını tamamladı.