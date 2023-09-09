Litvanya - Sırbistan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri
EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Litvanya ile Sırbistan, G Grubu 6. maçında kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. Peki, Litvanya - Sırbistan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.09.2023- 18:20 Güncelleme Tarihi: 09.09.2023- 18:20
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Litvanya, zorlu rakibi Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
LİTVANYA - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Litvanya'nın, Sırbistan'ı ağırlayacağı maç 10 Eylül Pazar günü TSİ 21.45'te oynanacak. Zorlu mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.