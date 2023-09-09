Karadağ - Bulgaristan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

Karadağ - Bulgaristan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Karadağ ile Bulgaristan, G Grubu 6. maçında kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. Peki, Karadağ - Bulgaristan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.09.2023- 18:20 Güncelleme Tarihi: 09.09.2023- 18:20