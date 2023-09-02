Udinese - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Udinese sahasında Frosinone'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki Udinese - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Udinese ile Frosinone karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Udinese - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UDINESE - FROSINONE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Udinese Frosinone maçı 2 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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