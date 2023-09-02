Atalanta - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Atalanta sahasında Monza'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Atalanya - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak.

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Atalanya ile Monza karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanya - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak.

ATALANTA - MONZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta Monza maçı 2 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

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