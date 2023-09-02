İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City sahasında Fulham ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

İngiltere Premier Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Manchester City ile Fulham kozlarını paylaştı. Mücadele 4-1 Manchester ekibinin üstünlüğüyle sonuçlandı.

M. City'e galibiyeti getiren golleri Julian Alvarez, Nathan Ake ve Erling Haaland (2) kaydetti. Fulham'ın tek golü ise Tim Ream'den geldi.

Bu sonucun ardından Man. City 4'te 4 yaptı ve 12 puana ulaştı. 3 maçtır galip gelemeyen Fulham ise 4 puanda kaldı.

Ligin 5. haftasında Manchester City deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak. Fulham ise sahasında Luton Town'ı ağırlayacak.