Dünya futbolunda yoğun bir transfer dönemi yaşanırken, Avrupa'dan birçok yıldız ise henüz bir takıma transfer olmadı. Bonservisleri elinde olan yıldızlara ilgi büyük. İşte o isimler...
Bu liste heyecan yaratır! İşte bonservissiz yıldızlar...
Avrupa sona eren transfer döneminin ardından bonservisi elinde olan dünya yıldızları adeta göz kamaştırdı. Fırsat transferi olarak öne çıkan yıldızlar için birçok takım temaslara başladı. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
ANWAR EL GHAZI
Sparta Rotterdam, Lille, Aston Villa, Ajax, Everton ve son olarak PSV Eindhoven formaları giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Anwar El Ghazi adı birçok kulüple anılmasına karşın henüz bir takımla anlaşmaya varamayan bir diğer isim oldu.
JOSUHA GUILAVOGUI
Wolfsburg'tan ayrılan 32 yaşındaki ön libero Josuha Guilavogui henüz bir takımla anlaşmaya varmadı.