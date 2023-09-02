Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Bayern Münih kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Bavyera temsilcisi geriye düşmesine karşın 2-1 kazandı.

Almanya Bundesliga'nın 3. hafta karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach sahasında Bayern Münih'i ağırladı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

B. Münih'e galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Leroy Sane ve 87'de Mathys Tel kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 30'da Ko Itakura'dan geldi.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 3'te 3 yaptı ve 9 puana yükseldi. Borussia M'Gladbach ise 1 puanda kaldı.

Ligin 4. haftasında B. M'Gladbach deplasmanda Darmstadt'a konuk olacak. Bayern Münih ise Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.