Spartak Trnava - Dnipro-1 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi play-off turunda heyecan sürüyor. Spartak Trnava sahasında Dnipro-1'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Spartak Trnava - Dnipro-1 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spartak Trnava - Dnipro-1 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi play-off turunda heyecan başlıyor. Spartak Trnava ile Dnipro-1 kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Spartak Trnava - Dnipro-1 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPARTAK TRNAVA - DNİPRO-1 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Spartak Trnava - Dnipro-1 maçı 23 Ağustos Perşembe günü saat 19:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.