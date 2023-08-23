Hibernian - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi play-off turunda heyecan sürüyor. Hibernian sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Hibernian - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Konferans Ligi play-off turunda heyecan başlıyor. Hibernian ile Aston Villa kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hibernian - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HIBERNIAN - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hibernian - Aston Villa maçı 23 Ağustos Perşembe günü saat 19:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.