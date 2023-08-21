Son dakika spor haberleri: Adı zaman zaman Fenerbahçe ile anılan Kenan Yıldız, Juventus'un son oynadığı lig maçında gündem oldu. Kenan için, teknik direktör Allegri'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Juventus ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki Kenan Yıldız, İtalyan devinin teknik direktörü Massimiliano Allegri'yi oldukça sinirlendirdi.Massimiliano Allegri geçtiğimiz günlerde övgüyle bahsettiği genç oyuncudan sürpriz bir istekte bulundu.

'BENİ ÇOK ETKİLEDİ'

Kenan Yıldız için övgü dolu ifadeler kullanan Allegri, "Kenan Yıldız muhteşem bir futbolcu, beni çok etkiledi. Hayran kaldım." dedi.

2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Juventus'un genç takımlarında 45 maça çıkan Kenan, 15 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Hücumda oynayan 18 yaşındaki futbolcunun Juventus ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



'SAÇLARINI KESTİRECEK'

Kenan Yıldız, Juventus'un Serie A'nın ilk haftasında deplasmanda Udinese'yi 3-0 ile geçtiği karşılaşmanın 85. dakikasında Dusan Vlahovic'in yerine oyuna dahil oldu. İtalyan devinin tecrübeli çalıştırıcısı Allegri mücadelenin ardından yaptığı basın toplantısında genç oyuncuya da değindi.



Allegri, Kenan ile ilgili olarak, "Kenan Yıldız, hemen yarın saçlarını kestirecek. Maçta saçına yüzlerce kez dokundu. O saçlarını kestirecek, biz de işimizi yapacağız." ifadelerini kullandı.