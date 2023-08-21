İspanya La Liga'nın 2. hafta karşılaşmasında Alaves ile Sevilla kozlarını paylaştı. Mücadele Alaves'in 4-3 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Alaves'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Luis Rioja, 44'de Ruben Duarte, 54 ve 59. dakikalarda ise Kike Garcia kaydetti. Sevilla'nın golleri ise Abdelkebir Abqar (k.k), 41'de Erik Lamela ve 90+7. dakikada ise Rafa Mir'den geldi.

Bu sonucun ardından Alaves 3 puana yükseldi. Sevilla ise 0 puanda kaldı.

Ligin 3. haftasında Alaves deplasmanda Getafe ile karşılaşacak. Sevilla ise sahasında Girona'yı ağırlayacak.