FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası heyecanı final maçıyla devam ediyor. İspanya, İngiltere ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İspanya - İngiltere maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

İspanya - İngiltere maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. İspanya ile İngiltere kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSPANYA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya - İngiltere maçı 20 Ağustos Salı günü saat 13:00'te TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İspanya - İngiltere MAÇINI CANLI İZLE