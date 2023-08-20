Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Başakşehir sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Başakşehir ile Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı 20 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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