La Liga'nın 2. haftasında Girona sahasında Getafe'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Girona - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Girona - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 2. haftada Girona - Getafe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRONA - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Getafe maçı 20 Ağustos Pazar günü saat 18:30'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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