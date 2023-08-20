TÜRKİYE AZERBAYCAN MAÇI CANLI 📺 | Türkiye - Azerbaycan voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasında heyecan sürüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız ile Azerbaycan karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Azerbaycan voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

A Mİlli Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası gruplarında 2. maçında Azerbaycan ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Azerbaycan voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - AZERBAYCAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Azerbaycan maçı 20 Ağustos Pazar günü saat 21:00'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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