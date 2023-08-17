UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda heyecan sürüyor. Genk ve Olympiakos kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Genk - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Olympiakos - Genk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda heyecan devam ediyor. Genk ile Olympiakos kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Genk - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENK - OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Genk - Olympiakos maçı 17 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.