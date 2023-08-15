Servette - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda heyecan sürüyor. Servette sahasında Rangers'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Servette - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda heyecan başlıyor. Servette - Rangers kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Servette - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SERVETTE - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Servette - Rangers maçı 15 Ağustos Salı günü saat 21:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.