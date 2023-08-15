Marsilya - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda heyecan sürüyor. Marsilya sahasında Panathinaikos'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Marsilya - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Marsilya - Panathinaikos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda heyecan başlıyor. Marsilya ile Panathinaikos kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSİLYA - PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Panathinaikos maçı 15 Ağustos Salı günü saat 22:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.