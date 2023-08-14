Transfer çalışmalarına devam eden Chelsea, bir orta saha transferini daha bitirdi. Son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Brighton forması giyen 21 yaşındaki Moises Caicedo ile 8 yıllık sözleşme imzalayan Chelsea, bu transfer için 133 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Transferi sonrası kulübün resmi internet sitesine konuşan Ekvadorlu oyuncu, "Chelsea'ye katıldığım için çok mutluyum. Bu büyük kulüpte olduğum için çok heyecanlıyım. Chelsea beni aradığında iki kere düşünmeme gerek bile kalmadı. Sadece kulübe imza atmak istediğimi biliyordum. Burada olmak bir rüyanın gerçekleşmesi. Takıma katılmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

İNGİLTERE'DE EN YÜKSEK BONSERVİS BEDELİ ÖDENEN OYUNCU OLDU

Londra ekibinin Brighton'dan yeni transferi Moises Caicedo, İngiltere Premier Lig'in en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncusu oldu. 133 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye katılan Caicedo, lig tarihin en çok bonservis bedeli ödenen oyuncusu oldu. Rekor daha önce Benfica'dan Chelsea'ye 121 milyon Euro'ya transfer olan Arjantinli Enzo Fernandez'e aitti.

