Arda'nın dönüşü belli oluyor! Ameliyat oldu

Arda'nın dönüşü belli oluyor! Ameliyat oldu

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Genç yıldız, ameliyat edildi ve dönüş tarihi belli doldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.08.2023- 13:46 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023- 13:46