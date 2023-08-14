Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler, şanssız bir sakatlık geçirmişti. Henüz yeni takımıyla maça çıkamayan genç futbolcunun ameliyat olacağı açıklanmıştı.
İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre Arda Güler, menisküs sakatlığı için bugün ameliyat masasına yatacak. Milli futbolcunun 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Genç yıldız için Madrid devinden açıklama geldi;
Real Madrid: Oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid Sağlık Hizmetleri gözetiminde bugün sağ dizinden artroskopik bir ameliyat geçirdi. Güler, önümüzdeki günlerde iyileşme sürecine başlayacak.