Real Madrid'de Arda Güler şoku! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'den kötü haber geldi. 18 yaşındaki genç yıldızın, yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olacağı kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 10.08.2023- 18:32
The Athletic'in haberine göre, dizinden sakatlığı bulunan 18 yaşındaki genç futbolcu için ameliyat kararı alındı. Real Madrid'in, Arda Güler'in sakatlığı için yapılan detaylı analizlerin ardından ameliyat kararı aldığı kaydedildi. Öte yandan Arda Güler'in yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.