Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen forvet Ali Akman, Belçika 2'nci Lig takımlarından FCV Dender EH'e transfer oldu.
Alman kulübünden yapılan açıklamada 21 yaşındaki oyuncunun bonservisiyle Belçika ekibine transfer olduğu belirtildi.
Genç oyuncu, son olarak geçen sezon 1'inci Lig ekibi Göztepe'de forma giymişti.
Ali Akman Belçika 2. Ligi'ne transfer oldu!
Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt'ta forma giyen forvet Ali Akman, Belçika 2. Lig takımlarından FCV Dender EH'e transfer oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 10.08.2023- 19:01
Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen forvet Ali Akman, Belçika 2'nci Lig takımlarından FCV Dender EH'e transfer oldu.