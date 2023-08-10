Olympiakos - Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda heyecan sürüyor. Olympiakos ve Genk karşı kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Olympiakos - Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda heyecan başlıyor. Olympiakos ile Genk kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olympiakos - Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLYMPİAKOS - GENK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olympiakos - Genk maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.