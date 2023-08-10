Kendi Düşen Ağlamaz 8. bölüm izle

TRT1 ekranlarının yeni sezon dizisi Kendi Düşen Ağlamaz, annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıdı. 8. bölümüyle 10 Ağustos Perşembe günü seyircilerin karşısına çıkacak. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 8. bölümü konusu...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 8. BÖLÜM İZLE | Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyacak. 10 Ağustos Perşembe günü TRT'de yayınlanacak 8. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 8. bölümü...

Kendi Düşen Ağlamaz 8. BÖLÜM izlemek için tıklayın

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 8. BÖLÜM KONUSU NE?

Serkan'ın, Nurettin ve Sinem'in nişan organizasyonuna yardım etmesi Alize'yi oldukça üzer. Alize, Serkan'ın kendisinden uzaklaşmak ve hatta evliliklerini bitirmek istediğini sanmaktadır. Oysaki Serkan, hep birlikte oynadıkları oyundan ötürü Alize'ye karşı büyük bir vicdan azabı ve utanç duymaktadır. Üstüne bir de ortaya hiç hesapta olmayan en büyük sürpriz; yani aşk çıkınca bocalar., ne yapacağını bilemez. Alize ise evliliğini bitirme noktasına geldiğinde, hiç beklenmedik birinden aldığı bir tavsiyeyle sürpriz bir karar verir. Serkan için sonuna kadar mücadele edecek, evliliğini bitirmeyecektir. Serkan, Alize'den uzak kalabilmek için elinden geleni yaptıkça aşkın çekimi galip gelecek, kendisini Alize'nin yanında bulacaktır. Ancak Serkan'ın uzak tavırları da Alize'yi bir yere kadar tutabilecektir. Darıca Ailesi'nde, Türkan'ın ortaya çıkışı ve adının anılmaya başlamasıyla birlikte birtakım yüzleşmeler ve hesaplaşmalar yaşanır. Serkan farkında olmasa da annesi, artık onun yanı başındadır. Bu gerçeği ise şimdilik yalnızca Nurettin ve Sinem bilmektedir, tabii ki şimdilik çünkü her gerçeğin, ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır.

Kendi Düşen Ağlamaz 8. BÖLÜM izlemek için tıklayın

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN