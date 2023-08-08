İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Southampton'da forma giyen Valentino Livramento'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Livramento'nun bonservis bedeli konusunda Southampton'la anlaşmaya varıldığı ve 20 yaşındaki sağ bek ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Newcastle United, Livramento için Southampton'a ek ödemelerle 40 milyon sterline varan bonservis bedeli ödeyecek.

İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Livramento, Southampton formasıyla 34 maçta 1 gole imza attı. İngiliz oyuncu, geçen sezon yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle kulübünde sadece 3 maçta görev alabilmişti.