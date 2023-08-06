2023 Kadınlar Dünya Kupası son 16 turunda İsveç ile ABD karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İsveç seri penaltı atışları sonucu 5-4 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında İsveç, Amerika Birleşik Devletleri'ni penaltılarda 5-4 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Kadınlar Dünya Kupası Son 16 Turu maçında İsveç ile Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya geldi. TSİ 12.00'de Melbourne Rectangular Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Stephanie Frappart yönetti. Frappart'ın yardımcılıklarını ise Manuela Nicolosi ve Elodie Coppola üstlendi. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmayı İsveç, penaltılarla 5-4 kazanarak çeyrek finale yükseldi.