Fenerbahçe'nin eki futbolcusu Enner Valencia, Brezilya'da gündem oldu. Sarı-lacivertli ekip ile sözleşme imzalamayarak Brezilya Ligi ekiplerinden Internacional ile anlaşan Valencia 6 maçta sadece 1 gol atarak Süper Lig'deki görüntüsünden uzak bir performans sergiledi.

Corinthians maçına yedekte başlayan Valencia, takımın teknik koordinatörü Magrao ile bir tartışma yaşadı.Bu tartışma kısa süre sonra fiziki müdahaleye dönünce tansiyon yükseldi. Ekvadorlu futbolcu maç içerisinde takım arkadaşı Luiz Adriano ile de tartışmıştı.

