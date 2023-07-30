Norveç - Filipinler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Norveç ve Filipinler kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Norveç - Filipinler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Norveç - Filipinler maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Norveç ile Filipinler kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Norveç - Filipinler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NORVEÇ - FİLİPİNLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Norveç - Filipinler maçı 30 Temmuz Pazar günü saat 10:00'da TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Norveç - Filipinler MAÇINI CANLI İZLE